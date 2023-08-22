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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير سعودي: اتحاد جدة يتمم التعاقد مع محمد صلاح خلال ساعات

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، أن اتحاد جدة السعودي يقترب من إتمام التعاقد مع محمد صلاح قادمًا من ليفربول.

وكانت تقارير قد أكدت بأن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

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وبحسب صحيفة “الكأس” السعودية، فأن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع ليفربول ليصبح محمد صلاح لاعبًا لفريقه خلال ساعات.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.

يذكر أن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أكد أن موقف ليفربول لم يتغير برفضهم بيع صلاح، مشيرًا إلى أن صلاح أيضًا ملتزم بعقده مع الفريق الإنجليزي.

اتحاد جدة السعودي محمد صلاح ليفربول رئيس نادي اتحاد جدة فابريزيو رومانو

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