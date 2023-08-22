صحفي سعودي: انتقال محمد صلاح لدوري روشن مسألة وقت.. فيديو

قال الصحفي السعودي فهد الجلعودي ، عن كواليس صفقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي ، إن وجود اللاعب محمد صلاح في الدوري السعودي هي مسألة وقت، متابعا: "إذا لم تكن في الصيفية الحالية سيكون في الشتوية القادمة".

وتابع فهد الجلعودي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " اخر النهار " والمذاع على فضائية " النهار " ، أن التفاوض مع اللاعب محمد صلاح في لندن بات قريبا، ووجوده في بريطانيا حتى الآن لمشاركة نادي ليفربول في مباريات هامة .

وأكمل ، أن هناك احتمال 50% بعدم وجوده في الدوري السعودي ، ولكني متابع للأمور وهي فقط مسألة وقت .