عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

تشهد الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، وأصبحت درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها، في هذا الوقت من العام، ولكن هناك بعض المحافظات الحدودية تشهد أمطارا رعدية، ورياحا مصاحبة لـ الرمال والأتربة.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك دولا في العالم تشهد أعاصير، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على بعض الدول بالعلام، وأن التغيرات المناخية قامت بتغيير الخريطة المناخية.

حذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة في الساعات الصباحية، مطالبة السائقين بالسير بـ سرعات منخفضة.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الثانية المصرية، أنه في فترة الظهيرة هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وأن البلاد مازالت في فترة الصيف.



ولفتت إلي أن هناك نشاطا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ويسبب تحسنا في الأحوال الجوية، ويسبب عواصف على بعض المحافظات الحدودية.

الأتربة التي تؤثر على البلاد مقبلة من السودان

وكشفت أن الأتربة التي تؤثر على البلاد مقبلة من السودان، ولكن لن تصل على القاهرة، ولكن ستكون بـ حلايب وشلاتين.

الساعات المقبلة تشهد نشاط الرياح

وأشارت إلي أن الساعات المقبلة تشهد نشاط الرياح سيكون مثيرا لـ الرمال و الأتربة بأقصى جنوب البلاد، بـ حلايب و شلاتين وأن المناطق الحدودية تشهد عواصف رملية وترابية، وسيكون هناك أمطار خفيفة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

وأكدت منار غانم عضو، أن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية بجميع المحافظات، وأن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، وأن طقس اليوم حار رطب.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث فيها انخفاض على مستوى قيم الحرارة ونبدأ نشعر بها بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لكن أجواء فترة الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة تلك الموجودة في شمال البلاد.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،: «هناك نشاط رياح نشعر به في فترات المساء وساعات الليل يؤدي إلى عدم إحساسنا بنسب الرطوبة وهو ما يلطف الأجواء ويجعلنا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في معظم محافظات الجمهورية».



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشاط الرياح سيؤدي اليوم إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج سيكون من 2.5 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين تماما لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، أما البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه».



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 34 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 44 29