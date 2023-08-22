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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقبلة من السودان.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لـ هؤلاء المواطنين.. فيديو

عواصف ترابية
عواصف ترابية

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة في الساعات الصباحية، مطالبة السائقين بالسير بـ سرعات منخفضة.

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عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

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وكشفت غانم أن هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الجميع يلاحظ الانخفاضات بفترة المساء.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الثانية المصرية، أنه في فترة الظهيرة هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وأن البلاد مازالت في فترة الصيف.


ولفتت إلي أن هناك نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ويسبب تحسن في الأحوال الجوية، ويسبب عواصف على بعض المحافظات الحدودية.

الأتربة التي تؤثر على البلاد مقبلة من السودان


وكشفت أن الأتربة التي تؤثر على البلاد مقبلة من السودان، ولكن لن تصل على القاهرة، ولكن ستكون بـ حلايب وشلاتين.

وأشارت إلي أن الساعات المقبلة تشهد نشاط الرياح سيكون مثيرا لـ الرمال و الأتربة بأقصى جنوب البلاد، بـ حلايب و شلاتين وأن المناطق الحدودية تشهد عواصف رملية وترابية، وسيكون هناك أمطار خفيفة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.


 

الأرصاد الأرصاد الجوية الشبورة منار غانم الاحوال الجوية

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