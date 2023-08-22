مقبلة من السودان.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لـ هؤلاء المواطنين.. فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة في الساعات الصباحية، مطالبة السائقين بالسير بـ سرعات منخفضة.



وكشفت غانم أن هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الجميع يلاحظ الانخفاضات بفترة المساء.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الثانية المصرية، أنه في فترة الظهيرة هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وأن البلاد مازالت في فترة الصيف.



ولفتت إلي أن هناك نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ويسبب تحسن في الأحوال الجوية، ويسبب عواصف على بعض المحافظات الحدودية.

الأتربة التي تؤثر على البلاد مقبلة من السودان



وكشفت أن الأتربة التي تؤثر على البلاد مقبلة من السودان، ولكن لن تصل على القاهرة، ولكن ستكون بـ حلايب وشلاتين.

وأشارت إلي أن الساعات المقبلة تشهد نشاط الرياح سيكون مثيرا لـ الرمال و الأتربة بأقصى جنوب البلاد، بـ حلايب و شلاتين وأن المناطق الحدودية تشهد عواصف رملية وترابية، وسيكون هناك أمطار خفيفة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.



