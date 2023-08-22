أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء 22- 8- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والطقس.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم نهاد سمير ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.76 جنيه للبيع، و33.65 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.49 جنيه للبيع، و39.36 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.44 جنيه للبيع، و100.9 جنيه للشراء.



وقدمت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2250 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18000 جنيه.



أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية بجميع المحافظات، وأن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، وأن طقس اليوم حار رطب.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث فيها انخفاض على مستوى قيم الحرارة ونبدأ نشعر بها بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لكن أجواء فترة الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة تلك الموجودة في شمال البلاد.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «هناك نشاط رياح نشعر به في فترات المساء وساعات الليل يؤدي إلى عدم إحساسنا بنسب الرطوبة وهو ما يلطف الأجواء ويجعلنا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في معظم محافظات الجمهورية».



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشاط الرياح سيؤدي اليوم إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج سيكون من 2.5 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين تماما لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، أما البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه».



مثير لـ الرمال والأتربة

وأشارت إلي أن الساعات المقبلة تشهد نشاط الرياح سيكون مثيرا لـ الرمال و الأتربة بأقصى جنوب البلاد، بـ حلايب و شلاتين وأن المناطق الحدودية تشهد عواصف رملية وترابية، وسيكون هناك أمطار خفيفة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.