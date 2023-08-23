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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالغفار: مبادرة 100 يوم صحة قدمت 22 مليون خدمة طبية خلال 58 يوما

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

‏قال الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرات وزارة الصحة كانت تستهدف فئات معينة أما مبادرة 100 يوم صحة الفئة المستهدفة فيها هي الفئة الأوسع على الإطلاق ونحن نتحدث عن 105 مليون مواطن بالإضافة إلى الـ 9 مليون مواطن من ضيوف مصر وهي تستهدف كل المواطنين المصريين وأيضا المقيمين في مصر من غير المصريين.

‏وتابع خالد عبد الغفار، ‏خلال لقاء له في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية "أية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن مبادرة 100 يوم صحة بدأت في نفس التوقيت في الـ 27 محافظة وكان هناك توجيه من الرئيس السيسي بتكثيف عملها في القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنها واحدة من أضخم الحملات ونحن في يومها الـ 60 ومتبقي 40 يوم.

مبادرة 100 يوم صحة

‏وأضاف أنه آخر تقرير لليوم رقم 58 للمبادرة يؤكد أن حجم الخدمات الصحية التي تم تقديمها تجاوز 21.9 مليون خدمة صحية أي ما يقارب 22 مليون خدمة صحية تم تقديمها خلال 58 يوم للمستهدفين.

100 يوم مصر وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الإعلامية آية جمال الدين مبادرة 100 يوم صحة

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