وزارة الصحة: لا صحة لاكتشاف حالات الدرن لدى النازحين إلى مصر .. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إنه انتشرت ، خلال الساعات الأخيرة أقاويل واسعة الانتشار وتم إعادة تدويلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض " الدرن ".

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار ، لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن ما جاء في هذه الرسالة عار من الصحة.

واشار " عبد الغفار " ، إلى أن الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحى أشادت به الكثير من المنظمات الأممية، وهناك مجهود كبير تبذله وزارة الصحة للتعامل مع النازحين.



وأضاف أن ما ذكر في هذه الرسالة عار تماما عن الصحة، موضحا أن الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحى أشادت به الكثير من المنظمات الأممية، كما وأن مجهود كبير تبذله وزارة الصحة للتعامل مع النازحين.

https://fb.watch/mio5LpZeEH/?mibextid=I6gGtw