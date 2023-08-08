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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسعفان يعثران على 47 ألف جنيه وهاتف محمول خلال حادث بكفر الشيخ

مسعفان يعثران على
مسعفان يعثران على مبالغ مالية

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي  على رافد طريق كفر الشيخ المحلة الكبرى، أعلى كوبري متبول، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم، بمتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

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كما وجه محافظ كفر الشيخ،  الشكر للمسعف محمد زرد، والسائق حمادة السعيد لعثورهما على  47700 جنيه، وهاتف محمول و 2 فيزا كارت ومتعلقات شخصية أخرى كانت بحوزة المصابين.

وجرى تسليم الأمانات المعثور عليها لذوي المصابين وذلك بإشراف الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام مرفق إسعاف بإقليم الدلتا، والمشرف على محافظة كفر الشيخ.

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