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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل لاتهامه بحيازة 750 جراما من الهيروين والحشيش بكفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من القبض على عامل؛ لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين والحشيش المخدرين، وسلاح أبيض.

 

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط م.ا.أ 29 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق.

 

وألقى القبض على المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 300 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين تزن 450 جراماً، وهاتف محمول، وسلاح أبيض «سنجة».

 

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

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