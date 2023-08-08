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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لمصادرة أطقم الصوت والسماعات بـ«التكاتك» في بيلا

جانب من الحملات
جانب من الحملات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حملاتها المكبرة على مركبات «التوك توك» لمصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة لمحاربة التلوث السمعي، بنطاق مدينة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

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وتمكنت الحملة التي جاءت بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات ورجال قسم الإشغالات بديوان مجلس مدينة بيلا، من مصادرة عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات المنتشرة بمركبات «التوك توك»، بنطاق المدينة، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المضبوطات.

وأكد رئيس مركز بيلا، على استمرار مثل هذه الحملات على مركبات التوكتوك بنطاق مركز ومدينة بيلا لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، لما تقوم به من ضوضاء وتلوث سمعى يسبب ضرر على المواطنين، حتى يتم الالتزام الكامل بعدم إزعاج المواطنين.

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