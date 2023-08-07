عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسبوع الثالث.. ننشر نتائج مباريات المجموعة الثانية بدورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أسفرت نتائج مباريات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب، اليوم الإثنين، والتي أقيمت على 3 ملاعب من عمر الدوري فى نسخته العاشرة الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فوز فريق شباس الشهداء على فريق لاصيفر بخمسة أهداف نظيفة.

محافظ كفر الشيخ: استعدادات لبدء التشغيل التجريبي لـ 5 مجمعات حكومية بمطوبس

ضبط 10 كيلو مخدرات وتنفيذ 5640 حكما بكفر الشيخ



وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كما فاز مركز شباب المنشأة الكبرى على شباس عمير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، كما فاز شباس الملح على ميت الديبة بثلاث أهداف مقابل هدف لصالح فريق ميت الديبة.

وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الثالث من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ و لقاءات فرق المجموعة الثالثة غداً الثلاثاء، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الأسبوع الثالث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجموعة الثالثة مراكز الشباب محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

سليمان وهدان يكشف كواليس عودته لمجلس الزمالك فى اجتماع مع مرتضى منصور

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: استعدادات لبدء التشغيل التجريبي لـ 5 مجمعات حكومية بمطوبس

لاعبو تايكوندو كفر الشيخ يحصدون 14 ميدالية ذهبية ببطولة وسط الدلتا للبومزا

محافظ كفر الشيخ يشيد بمدير مدرسة لمشاركته في إصلاح الأثاث وإعادة تدويره

تجديد الثقة في صباح أبو الفتوح وكيلاً لـ تمريض كفر الشيخ

فريق جامعة كفر الشيخ يتأهل لتمثيل مصر في مسابقة enactus العالمية.. صور

تعليم كفر الشيخ: أداء 396 طالباً امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش استعدادات العام الأكاديمي الجديد

خلال جولة ليلية.. وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل 5 عمال للتحقيق

ترشيحاتنا

عاجل.. الزمالك يطلب قرضا من وزارة الشباب والرياضة

قبل افتتاحه بساعات.. الصور الأولى من مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده

وجدت معارضة من الرجال.. أول سيدة بمدينة شبين الكوم تعمل مأذونة.. تفاصيل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أول رد من الشيخ صاحب واقعة "التنقيط" بالدقهلية.. ونقيب القراء: أمر سخيف

أخبار الحوادث.. القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي.. مسجون قسم دار السلام توفى بسبب توقف عضلة القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ