الأسبوع الثالث.. ننشر نتائج مباريات المجموعة الثانية بدورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

أسفرت نتائج مباريات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب، اليوم الإثنين، والتي أقيمت على 3 ملاعب من عمر الدوري فى نسخته العاشرة الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فوز فريق شباس الشهداء على فريق لاصيفر بخمسة أهداف نظيفة.





وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كما فاز مركز شباب المنشأة الكبرى على شباس عمير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، كما فاز شباس الملح على ميت الديبة بثلاث أهداف مقابل هدف لصالح فريق ميت الديبة.



وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الثالث من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ و لقاءات فرق المجموعة الثالثة غداً الثلاثاء، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.