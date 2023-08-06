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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10 كيلو مخدرات وتنفيذ 5640 حكما بكفر الشيخ

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت المباحث الجنائية بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون، من حائزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء والنارية غير المرخصة، بهدف إحكام السيطرة الأمنية؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

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وأسفرت الحملة المكبرة التي جاءت تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، عن ضبط 12 قضية مخدرات بإجمالي 6 كيلو جرامات من الحشيش المخدر، و4 كيلو جرامات و750 جراماً من مسحوق الهيروين المخدر، بحوزة 12 متهماً بينهم 5 من ذوي المعلومات الجنائية.

 

كما تمكنت الحملة التي باشرها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، من ضبط 3 أسلحة نارية غير مرخصة، عبارة عن فردي خرطوش، وبندقية خرطوش، و5 طلقات، بحوزة 3 متهمين، وجرى تنفيذ 5640 حكماً قضائياً متنوعاً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت جهات التحقيق.

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