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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شاب في مشاجرة .. و4 أشخاص بحادث سيارة بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

استقبل مستشفى كفر الشيخ، اليوم، السبت، شاباً مقيماً بقرية الطواحنية، مصاباً خلال مشاجرة، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى العام.

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كما استقبل المستشفى العام، 4 مصابين في حادث سيارة، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة والعلاج اللازم لهم بقسم الاستقبال والطوارئ.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث سيارة، ووجود مصابين، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام لقربه من الحادث.

وتبين أن المصابين هم جنى.م ع 16 سنة، وسما. م. ع 14 سنة، ولانا. م . ع 10 سنوات، ودعاء. س . ب 45 سنة، مقيمون بطنطا، بمحافظة الغربية.

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