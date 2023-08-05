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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبق اتهامه في 19 قضية.. ضبط حشيش وهيروين بحوزة عاطل بكفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش ومسحوق الهيروين المخدر وسلاح ناري.

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كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط «ا. ر»، 33 سنة، مقيم بمدينة دسوق، سبق اتهامه في 19 قضية ما بين مخدرات وسرقة متنوعة وسلاح بدون ترخيص وضرب.

وألقى ضباط المباحث تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهم بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، وكمية من الحشيش تزن كيلو و600 جرام، وكمية من الهيروين تزن 700 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.

تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 8910 لسنة 2023م، جنايات قسم شرطة دسوق، وأخطرت جهات التحقيق.

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