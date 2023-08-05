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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملات مركزي الحامول وكفر الشيخ، من إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة، في المهد، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار منع جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد لحالتين تعدٍ بقرية دقلت، وإزالة وفك شدة خشبية داخل الكتلة السكنية بدون ترخيص، بعزبة المأذون التابعة لقرية صندلا، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة مبنى بالبلوك الأبيض بقطعة أرض زراعية بجمعية غرب البنوان تابعة لهيئة الأوقاف على مساحة 100 م، كما جرى إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شد خشبية  على مساحة 120 متراً مربعاً.

كما تابع القصيف، إزالة  مبني بالطوب البلوك عبارة عن تعدٍ على أرض زراعية بقرية 75 المنصور على مساحة قيراطين، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لعمل سمل خرساني فى المهد على مساحة 150 متراً مربعاً على حرم الصرف بعزبة الجرجوبة، وقد تم تنفيذ الإزالة، ورفع الأخشاب من الموقع.

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