محافظ كفر الشيخ: تنظيم العمل «الأحد» من كل أسبوع خلال شهر أغسطس

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه إعتباراً من غداً الأحد الموافق 6 أغسطس الجارى، وفى باقى أيام الأحد من كل أسبوع من نفس الشهر، يكون العمل من المنزل لكافة العاملين المكلفين بالأعمال الإدارية والمكتبية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، والمديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة، ويستثنى من ذلك العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيري المدن والقرى، ومديري الإدارات من شاغي الوظائف.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما يستثنى من هذه التوجيهات شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، وغرف العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى كافة المختصين بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع الوحدات المحلية ،ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لهما بنطاق المحافظة، والعاملين بمديرتى الشئون الصحية والتربية والتعليم، على أن يخول لمديرى المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسباً بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.



يأتي ذلك فى إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن السماح بقيام العاملين بالعمل من المنزل بنظام «أون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 ، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ، وفى إطار ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام، وبناءً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



وأضاف المحافظ أن كافة العاملين الذين يقومون بالعمل من المنزل ملزمين بإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل، والالتزام بالتواجد فى مقر العمل عند الطلب، موجهاً بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.