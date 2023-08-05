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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية.. صور

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي، في فعاليات الملتقى الأول للقيادة الاجتماعية بعنوان «سفراء العمل الاجتماعي»، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرف الوفد الدكتورة داليا خطاب مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب.

وأكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية المشاركة في الملتقيات الطلابية لتنمية المهارات القيادية، والفكر الاجتماعي لدى الشباب مما يسهم في خلق جيل واع ونماذج إيجابية في المجتمع، وتعزيز دور الشباب في تنفيذ المبادرات القومية الرئاسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الفكر الاجتماعي لدى الشباب في تنفيذ المبادرات الاجتماعية داخل الجامعة وخارجها.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى ناقش دور الطلاب في تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرات القومية الرئاسية، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي كونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن الملتقى هدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الطلاب، وتنمية مهارات القيادة والتفكير الاجتماعي لديهم، إلى جانب تحفيزهم لتحقيق التغيير الإيجابي بمجتمعاتهم.

جدير بالذكر، أن الملتقى تضمن عدد من المحاضرات وورش العمل المتعلقة بالمحاور التي يدور حولها الملتقى، حيث ناقش الملتقى مبادرات وزارة الشباب والرياضة الاجتماعية، وتناول أيضا المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، كما تضمن ورش عمل عن مهارات القيادة الاجتماعية، وورش عمل ذاتية عن إبداع الطلاب في كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية داخل جامعاتهم.

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التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال المبادرات الاجتماعية المهارات القيادية أمين عام الجامعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلم بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحقيق التنمية المستدامة

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