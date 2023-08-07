محافظ كفر الشيخ: استعدادات لبدء التشغيل التجريبي لـ 5 مجمعات حكومية بمطوبس

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووفد شركة دار الهندسة استشاري رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومحمد رأفت، معاون المحافظ،، جاهزية 5 مجمعات حكومية، بقرى حياة كريمة بمطوبس، ضمن المبادرة الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، لبدء التشغيل التجريبي لها، ليستفيد أهالي مطوبس من الخدمات التي تقدمها.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ان المجمعات الحكومية الـ 5 التي سيتم تشغيلها تجريبياً، خلال الفترة المقبلة، إيذاناً بافتتاحها، تقع بقرى الجزيرة الخضراء و البصراط ومنية المرشد وبني بكار، وبرمبال، وفرشها بتكلفة تتجاوز الـ 75 مليون جنيه، موجهاً بوضع اللمسات الاخيرة للمجمعات، تمهيدا لاستقبال المواطنين وتقديم كافة الخدمات بالمراكز التكنولوجية بها، إضافة لخدمات التموين والتضامن الاجتماعي، وخدمات الوحدات المحلية بالقرى، والحماية المدنية والشهر العقاري، والبريد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه اطمأن على اكتمال المجمعات الخدمية الـ 5 بقرى مطوبس، وتوصيل المرافق لها من مياه وكهرباء واتصالات، مؤكداً أن الهدف من إنشاء مجمعات الخدمات فى القرى، لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والتيسير على المواطنين.

وأشار إلى أن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة، أحد أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة، بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية والمؤسسات الحكومية.