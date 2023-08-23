الزراعة تكشف توجيهات الرئيس بدعم الفلاحين..وتؤكد: لن نرى أزمة في الأرز

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن ملف الزراعة يحظي بإهتمام كبير من كل الدولة، نظرا لأن له العديد من الأبعاد فى عملية التنمية، سواء مجتمعيا أو إقتصاديا أو فى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، وبالتالي إنشاء مشروعات عملاقة تخص هذا الشأن.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أن تلك المشروعات العملاقة تكون بمساحة 3 مليون فدان، موضحا أنه بالأمس تم عقد إجتماع ، ومن بين العديد من المحاور التي تم نقاشتها هو محور توفيير مستلزمات الإنتاج للفلاح والمزارع المصري، لافتا إلى أنه تم عمل طفرات فى بعض المحاصيل مثل: القمح والخضروات، مما ساعدت فى زيادة الصادرات.

وفيما يخص موضوع الأرز، تابع الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن ملف الأرز من الملفات التي شهدت تطوير كبير، فيما يخص التأوي، معقبا: “بدأنا العمل على عمل أصناف جديدة، ولن أزمة فى الأرز هذا العام، ونزرع 724 ألف فدان منه”.