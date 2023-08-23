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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين : نسعى للتخلي عن الدولار والتعامل بالعملات المحلية

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكتل "بريكس" كيان له مصداقية ونفوذ على الساحة الدولية، معلناً السعي إلى التخلي عن الدولار والتعامل بالعملات المحلية.

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بوتين يكشف لـ قادة بريكس سبب اندلاع الحرب في أوكرانيا

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بوتين: نؤيد فكرة العالم المتعدد الأقطاب ونكافح الدول ذات المكانة الاستثنائية

وأضاف "بوتين"، خلال كلمته في اليوم الثاني لقمة بريكس، في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، أن روسيا تسعى إلى تلبية طموحات دول الجنوب، وتشكيل نظام متعدد الأقطاب يرتكز على التعاون الدولي.

وأشار إلى أن حصول بعض الدول على هيمنتها أدى إلى أزمة أوكرانيا، وأعمالنا في أوكرانيا تستهدف الحد من الحرب التي شنها الغرب.

وأكد أنه يكون جبهة مشتركة لإنشاء نظام عالمي يرتكز على القانون الدولي، وصادرات تكتل بريكس تمثل 20% ونعمل على تعزيزها ويسعى التكتل إلى إنشاء وتحديد سبل جديدة للنقل.

وأوضح أنه يسعى إلى إنشاء موان جديدة لنقل 30 مليون طن من السلع، وتكتل بريكس يسعى إلى إنشاء معابر جديدة مع دول الجنوب، وسنعمل خلال رئاستنا بريكس على تعزيز التعددية ونعمل على تعزيز طرق الشحن بين دول الشمال والجنوب.

وأضاف "بوتين" "نسعى إلى تعزيز التبادل التجاري مع الدول النامية، كما نعمل على استخدام العملات المحلية لمكافحة الهيمنة وتعزيز التبادل الثقافي والحفاظ على التراث".

وانطلقت، اليوم الأربعاء، في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، فعاليات اليوم الثاني لقمة مجموعة دول "بريكس"، في مسعى لترسيخ دورها بالنظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

وبدأت، أمس الثلاثاء، اجتماعات دول مجموعة "بريكس" في جوهانسبرج ومن بين المسائل التي ستناقشها القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة الخمس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، التوسع المحتمل للتكتل الساعي لزيادة نفوذه في العالم.

وتعقد قمة البريكس الـ15 في جنوب أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ووفقًا لسفير جنوب أفريقيا لشؤون آسيا والبريكس وشيربا البريكس أنيل سوكلال، فإن نحو 30 دولة مهتمة بالانضمام إلى الجمعية وبعضها.

 

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