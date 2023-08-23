بوتين يكشف لـ قادة بريكس سبب اندلاع الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هدف بريكس أن تكون عضوا فعالا في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أثرها يتعاظم حيث أنها تعزز ثقلها العالمي عاما بعد أخر.

وأكد بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" اليوم الأربعاء، أن مساعي الغرب بالهيمنة على العالم أدت لاندلاع الحرب في أوكرانيا، بينما تطالب مجموعة بريكس بنظام عالمي منصف.

وأوضح بوتين أن تجمع بريكس مبني على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا: "سنعمل مع الشركاء على تعزيز نفوذ مجموعة بريكس في العالم".

وشدد على أن التنوع الثقافي لدول بريكس ومجموعة شنجهاي يساعد في تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

وأشار إلى أن دول بريكس تنفذ بنجاح استراتيجية 2025 عن طريق التبادل بالعملة المحلية في التسويات والتحول إلى العملات الرقمية وتقليل الاعتماد على الدولار

وأضاف: "نسعى لإنهاء هيمنة الدولار الأميركي على المبادلات التجارية العالمية"

وتابع: "نسعى لتعزيز نفوذ مجموعة بريكس في إطار توسع الشراكات، كما نعمل على تطوير التعاون في مجال البنى التحتية لدول بريكس"، مشيرا إلى أنه من أولويات مجموعة بريكس تأسيس خطوط تجارية مستدامة.

واختتم الرئيس الروسي كلمته بالقول: "نخطط لاستضافة قمة بريكس المقبلة في أكتوبر من العام القادم بمدينة قازان".