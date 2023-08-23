بوتين: نؤيد فكرة العالم المتعدد الأقطاب ونكافح الدول ذات المكانة الاستثنائية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال كلمته اليوم خلال قمة بريكس المنعقدة بجنوب أفريقيا: “نعتمد على كل هذه المبادرات ضمن تكتل بريكس بفضل دعم من الصندوق الخاص”.

وتابع الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لمشاطرة الخبرات فى مجال التحولات الرقمية والذكاء الإصطناعي، معقبا: “ مستعدين لتحقيق مختلف المشاريع لإطلاق اللجنة الخاصة بالطب وإطلاق النشاط الخاص من مجموعة بريكس ونقدم دعما لمبادرة جنوب إفريقيا لتنظيم مبادرة خاصة بحقوق النساء”.

وأضاف: “فى السنة المقبلة روسيا سوف ترأس مجموعة بريكس وتجري على أساس المساواة من أجل تحقيق العدالة الدولية، ونخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية ليس فقط فى روسيا، بل فى دول بريكس”.

وأشار: “سوف تجري فعاليات خاصة ببريكس وأثناء رئاستنا مستعدين لتحقيق جميع القرارات والتدابير المتوصل إليها أثناء تلك القمة ونعتزم للتعامل مع شركائنا سياسيا ونساهم بشكل نشط فى الأمم المتحدة ونجري لقاءات رفيعة المستوي، نؤيد فكرة العالم المتعدد الأقطاب ونكافح الدول التي تعتبر نفسها ذات مكانة إستثنائية”.