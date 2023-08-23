بوتين: رغبة الغرب في الهيمنة على العالم أدت لاندلاع الحرب بأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه مع جميع القرارات التي تم اتخاذها من خلال قمة بريكس المنعقدة بجنوب أفريقيا.

وأضاف خلال كلمته أمام قمة بريكس، المنعقدة بجنوب أفريقيا: نؤيد فكرة العالم المتعدد الأقطاب ونكافح الدول التي تعتبر نفسها ذات مكانة استثنائية.

وأشار إلي أنه يقف بجان تشكيل العالم متعدد الأطراف، وأن مجموعة بريكس توسع أمكانها، وأن هناك 3 مليارات يعيشون في دول مجموعة البريكس.

ولفت إلي أن رغبة الغرب في الهيمنة على العالم أدت لاندلاع الحرب بأوكرانيا، ونهدف من العمليات العسكرية في أوكرانيا إلي التصدي للعدوان ضدنا.