بوتين: مجموعة بريكس لديها الكثير من الأدوات لمواجهة هيمنة الدول الأخرى.. فيديو

العالم يشهد ارتفاعًا في الأسعار السلع الأساسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة بريكس تعمل على تعزيز التعاون بين دول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي، وإن المجموعة لديها الكثير من الأدوات لمواجهة هيمنة الدول الأخرى.

وأضاف "بوتين" في كلمته خلال جلسة انطلاق أعمال قمة بريكس الـ15، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة بريكس تواجه تحديات كبيرة من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من الدول الأخرى.

العالم يشهد ارتفاعًا في الأسعار السلع الأساسية

وأوضح الرئيس الروسي، أن العالم يشهد ارتفاعًا في الأسعار السلع الأساسية، وهناك دول ذات سيادة تعرضت لعقوبات وتجميد أصولها، التعاون بين دول بريكس قائم على الإحترام المتبادل.