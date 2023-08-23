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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

400 جنيه| الذهب ينخفض.. ومفاجأة بعيار 21 اليوم الأربعاء.. فيديو

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين، وتحديدًا المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة ولحظة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فسعر الذهب بعد أن وصل في أشهر قليلة ماضية لـ 2800 جنيه عيار 21، انخفض كثيرًا ووصل إلى 2400 جنيه، أي انخفاض 400 جنيه.

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أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

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شعبة الذهب: نسعى لنكون ضمن الـ 30 دولة في تصدير المشغولات |فيديو

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 23-8-2023.
 

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2729 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2400 جنيه.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2071 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18400 جنيه.


 أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، أنه لا توجد معوقات تواجه الصناعة، موضحًا أن اجتماع الشعبة الأخير كان لوضع حلول لـ المشكلات التي تواجه الذهب.

وأضاف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن شعبة الذهب يجب أن يكون لها دور فعّال في عمليات التصدير، وأن هناك هدفًا بأن تكون مصر ضمن الـ 30 دولة الأولى في تصدير المشغولات من المعادن.

ولفت إلي أن هناك مشكلات تواجه عمليات تصدير المشغولات، ووزير التموين على المصيلحي يقوم بالتدخل ويحلها على الفور.

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