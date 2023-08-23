شعبة الذهب: نسعى لنكون ضمن الـ 30 دولة في تصدير المشغولات |فيديو

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، أنه لا توجد معوقات تواجه الصناعة، موضحًا أن اجتماع الشعبة الأخير كان لوضع حلول لـ المشكلات التي تواجه الذهب.

وأضاف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن شعبة الذهب يجب أن يكون لها دور فعّال في عمليات التصدير، وأن هناك هدفًا بأن تكون مصر ضمن الـ 30 دولة الأولى في تصدير المشغولات من المعادن.

ولفت إلي أن هناك مشكلات تواجه عمليات تصدير المشغولات، ووزير التموين على المصيلحي يقوم بالتدخل ويحلها على الفور.