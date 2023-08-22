2600 جنيه.. شوف جرام الذهب وصل لكام بالتعاملات المسائية

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، وذلك في التعاملات المسائية، لمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، والقلق من نسبة الخسائر بفروق الأسعار، وتعويض ثمن المصنعية، بالإضافة إلي معرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة دون زيادة غير مبررة من قبل محلات الذهب.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,577 شراء 2,600 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,362 شراء 2,383 جنيه.

عيار 21 بيع 2,255 شراء 2,275 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,933 شراء 1,950 جنية.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,503 شراء 1,517 جنية.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,289 شراء 1,300 جنية.

الاونصة بيع 80,149 شراء 80,860 جنية.

الجنيه الذهب بيع 18,040 شراء 18,200 جنية.

الكيلو بيع 2,577,143 شراء 2,600,000 جنية.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

أسعار الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على انخفاض آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

و تداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، وأنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 1.27%.

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.