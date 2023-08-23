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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: القارة الأفريقية ستستفيد من قمة مجموعة "بريكس"

بريكس
بريكس

تحدث الدكتور طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، عن الاستفادات من قمة مجموعة "بريكس" فى جوهانسبرج، قائلا:" هذه القمة تبلور العالم الذى فيه قدر كبير من التوازن المتعدد الأقطاب والذى يأمل فى البعد عن الأساليب القديمة، وليس هناك تلك الهيمنة الأمريكية والغربية، وأن العالم فى هذه القوة الجديدة الناشئة".

وأضاف البرديسى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه من خلال هذه القمة تستطيع الدول الناشئة الضعيفة والفقيرة والقارة الأفريقية أن تستفيد من مثل هذه الأوضاع والتنافس العالمى ما بين هذه القوة الصاعدة التى باتت تتحكم فى القرار الدولى بعيدا عن فكرة الهيمنة الأحادية ووجهة النظر العالمية الواحدة.


وتابع، أن أكثر من مسئول أكد انهم لن يتخلوا عن الدولار كعملة موحدة من الناحية السياسية، موضحا أن كل تلك الوفود بالقمة له انعكاسه وتداعياته على فكرة ذلك العالم الجديد وأن تم تغيير جذرى واستراتيجى فى هذا العالم مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية والسياسية لهذه القمة.

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