البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من المتحور الجديد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، كيفية التقليل من مشاكل ومخاطر جميع الفيروسات بما فيها المتحور الجديد EG5. وأوضح أنه فى هذا الطقس الحار، يحدث بعض الزكام والرشح وبعض الالتهابات التنفسية، وأنه يجب على أى شخص تأتي له أى أعراض تنفسية نتيجة لتلك الفيروسات، أن يعتكف فى المنزل وأن يستعمل المناديل الورقية، وأن يبتعد عن التلامس.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فى حالة أن الإصابة بتلك الأعراض هي تناول مسكن الباراسيتامول عند الحاجة، و فى حال حدوث أى أعراض تنفسية أخري مثل إلتهاب الشعب الهوائية، يجب إستشارة طبيب أمراض تنفسية.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لم يحدث حتي الأن احتاجت حالة من هذا المتحور الجديد مستشفيات أو رعاية مركزة أو غيرها.