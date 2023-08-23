3 أسئلة تشغل بال المصريين عن أعراض EG-5 متحور كورونا الجديد وتطبيق حظر التجوال

يشغل بال المصريين عدد من التساؤلات، بعد ظهور متحور EG-5 متحور كورونا الجديد في مصر، والتي من أبرزها: “هل تلجأ الحكومة إلى فرض حظر التجوال حال زيادة الإصابات به؟، وما هي أعراض المتحور؟ وكيفية مواجهته والتصدي له؟”.

وأجاب عدد من النواب المتخصصين فى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عبر موقع "صدى البلد"، على هذه التساؤلات؛ باعتبارهم المسئولين عن الرقابة على وزارة الصحة، والتي تعتبر المطبخ التشريعي للقوانين الخاصة بصحة المواطنين.

أعراض متحور EG-5 متحور كورونا الجديد

وعن أعراض متحور EG-5 متحور كورونا الجديد، أكدت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أعراض متحور كورونا الجديد هي الحمى والكحة والسعال والغثيان، وتنتج عن إصابة الجهاز الرئوي، وينبغي على جميع المواطنين “ارتداء الكمامة، واستخدام الكحول، واتباع الإجراءات الاحترازية”؛ للتصدي لمتحور كورونا الجديد.

وعن تطبيق حظر التجوال؛ أكد محمد العماري، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ"صدى البلد"، أن مصر أصبحت في مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، وليس EG-5.2 متحور كورونا الجديد، وهو ليس الوحيد الذي ظهر مؤخرا، بل ظهرت متحورات أخرى خلال الفترة السابقة، ولم تلجأ الحكومة إلى قرار الغلق، وأعتقد أن الحكومة لن تلجأ لهذا القرار.

وأكمل النائب حديثه، أن البرلمان أعطى الضوء الأخضر للحكومة؛ للتصرف في مثل هذه الأزمات، من خلال تشريع وافق البرلمان عليه موافقة نهائية، وهو “مكافحة الأوبئة” والذي يتيح للحكومة اتخاذ إجراء الغلق أو حظر التجول؛ في حالة وجود خطر على المواطنين.