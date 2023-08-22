الحمى أبرزها.. صحة البرلمان توضح 4 أعراض تؤكد الإصابة بمتحور كورونا EG-5

قالت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه بعد ظهور ظهور المتحور لفيروسكورونا الجديد أوميكرون EG-5.2. ينبغي على جميع المواطنين ارتداء الكمامة واستخدام الكحول واتباع الإجراءات الإحترازية للتصدى لمتحور كورونا الجديد.

أعراض EG-5.2 متحور كورونا الجديد

وأكدت “عبد الحميد” لـ"صدى البلد"، أن EG-5.2 متحور كورونا الجديد يصيب الجهاز التنفسى للشخص مما يؤدى الى التهاب رئوى، لافتة الى أن اعرض الالتهاب الرئوى هى الحمى والكحه والسعال والغثيان ومن يشعر بهذه الأعراض عليه التوجه فورا للمستشفى لعمل مسحة تاكد أصابته من عدمه بمتحور كورونا الجديد.

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الصحة أعلنت بشكل رسمي، اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد ذكرت أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافياً على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف و ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.