متقلقوش.. مستشار الرئيس للصحة يكشف عن أعراض متحور EG 5

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدليل على قوة الطب الوقائي فى مصر والفحص المستمر للتسلسل الجيني الخاص الفيروسات، أن أى شئ يحدث يتم ذكره فورا، مشيرا إلى أنه من المتوقع ظهور حالات بمتحور أوميكرون EG 5 فى مصر، وشئ طبيعي لحدوث أى تحور.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن أهم شئ فى المتحور بالنسبة له، هو مدي إنتشاره، موضحا أن ما يميز هذا المتحور الجديد أنه أكثر إنتشارا، وهذا نفس الشئ لكل أنواع فيروس كورونا، وهناك ثلاث أنواع من المصابين، ومنها مجموعة لا تأتي بها أى أعراض مرضية، ولكن يكون حامل للفيروس، والغالبية العظمي أعراض بسيطة جدا، مثل: الرشح والعطس ووجع الظور وتكسير فى الجسم إلى أخره.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك بعض الحالات القليلة ، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، من الممكن أن يأتي لهم إلتهاب فى الشعب الهوائي، لافتا إلى أنه لا يوجد أى خطر حتي الأن فى جميع الدول.

وأشار إلى أنه فى مصر هناك رصد شديد جدا لهذا المتحور من الرئيس السيسي وجميع الدولة، متابعا أن الحقائق تقال تماما حتي يتم طمئنة الناس.