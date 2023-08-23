إعلان مهم من الصحة التركية بشأن متحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، أن البديل الجديد لفيروس كورونا لم يتم رصده بعد في تركيا.

ووفقا لـ"تركيا الآن"، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، خلال مؤتمر صحفي عقد لمناقشة الوضع الصحي العام في البلاد، إنه لا يعتزم استعادة فترة الحجر الصحي والإغلاق.

وأكد أنه "سيتعامل مع أي سلالة جديدة من الفيروس على غرار التعامل مع إنفلونزا الموسمية"، مشددا على أن تركيا جاهزة لمواجهة أي تحديات.

من جانبها، أطلقت الحكومة حملات توعية واسعة النطاق لتعزيز التدابير الوقائية ضد العدوى وحث المواطنين على الالتزام بهذه التدابير.