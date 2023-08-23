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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصحة العالمية: متحور كورونا EG.5 سيكون أكثر انتشارًا

هل متحور كورونا EG.5
هل متحور كورونا EG.5 "إيريس" أكثر خطورة؟  

صرحت منظمة الصحة العالمية أنه في الأيام القليلة الماضية ومع ظهور متحور فرعي جديد لـ فيروس كورونا يطلق عليه متحور كورونا "EG.5"، ويُطلق عليه أيضا "إيريس" Eris".

 

هل متحور كورونا EG.5 "إيريس" أكثر خطورة؟

 

وأفادت منظمة الصحة المصرية، بظهور حالتين مصابين بمتحور كورونا الجديد EG.5"، ويُطلق، ويتساءل البعض هل يتشابه هذا المتحور في الأعراض ومدى خطورته مع كوفيد _ 19.

 

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وأكد موقع "today"، بأن أعراض متحور كورونا الجديد  "EG.5"، مختلفة بعض الشيء عن كوفيد _ 19 حتى في طريقة انتشاره.

 

هل متحور كورونا EG.5 "إيريس" أكثر خطورة؟

 

وقلل الدكتور ألبرت كو، طبيب الأمراض المعدية وأستاذ الصحة العامة وعلم الأوبئة والطب في كلية ييل للصحة العامة: "متغير EG.5 يشبه إلى حد كبير متحورات أوميكرون الأخرى، ما يعني أنه قابل للانتشار بدرجة كبيرة.

 

وأشار الخبراء، إلى أن البيانات المتاحة لا تدل على إنه قد يسبب عدوى أكثر خطورة مقارنة بالمتحورات الأخرى، ومن أبرز اعراض متحور كورونا EG.5، وتشمل ما يلي :

السعال

التهاب الحلق

سيلان الأنف

العطس

التعب

الصداع

آلام العضلات

تغير حاسة الشم

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