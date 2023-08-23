رئيس وزراء الهند يعلن دعمه زيادة عضوية مجموعة بريكس

‏قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس، ‏نحن نعلم أن دولة جنوب إفريقيا تولي أهمية كبيرة لقمة مجموعة بريكس، مؤكدا نحن عائلة واحدة ولنا مستقبل واحد ونبذل المجهود للمضي قدما معا لتحسين مصالحنا.

‏وتابع نحن اقترحنا عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي ضمن مجموعة العشرين، مضيفا أنه واثق أن كل دول مجموعة بريكس بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين ستدعم اقتراحتنا وتخصص مكان لكل هذه الأهداف.

وأضاف أن الهند تدعم زيادة عضوية مجموعة بريكس ونرحب بالمضي قدما بشأن هذا الموضوع وذلك بناء على اجتماعنا عام 2022، وحددنا أن بريكس ستعمل على حلول مشتركة، وبعد سنوات بإمكاننا القول ان بريكس هي التي ستعمل على كسر الحواجز وعلى إعادة إحياء الاقتصادات بالإضافة إلى تغيير شكل المستقبل.