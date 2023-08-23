عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء الهند يعلن دعمه زيادة عضوية مجموعة بريكس

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

‏قال رئيس الوزراء الهندي  ناريندرا مودي، خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس، ‏نحن نعلم أن دولة جنوب إفريقيا تولي أهمية كبيرة لقمة مجموعة بريكس، مؤكدا نحن عائلة واحدة ولنا مستقبل واحد ونبذل المجهود للمضي قدما معا لتحسين مصالحنا.

 

‏وتابع نحن اقترحنا عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي ضمن مجموعة العشرين، مضيفا أنه واثق أن كل دول مجموعة بريكس بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين ستدعم اقتراحتنا وتخصص مكان لكل هذه الأهداف.

 

 وأضاف أن الهند تدعم زيادة عضوية مجموعة بريكس ونرحب بالمضي قدما بشأن هذا الموضوع وذلك بناء على اجتماعنا عام 2022، وحددنا أن بريكس ستعمل على حلول مشتركة، وبعد سنوات بإمكاننا القول ان بريكس هي التي ستعمل على كسر الحواجز وعلى إعادة إحياء الاقتصادات بالإضافة إلى تغيير شكل المستقبل.

بريكس ناريندارا مودي رئيس الوزراء الهندي للاتحاد الإفريقي مجموعة العشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

ترشيحاتنا

احترس.. السعال دليل على مرض خطير

لبحث أزمة النيجر.. وزير الخارجية الجزائري يبدأ جولة تشمل 3دول في إيكواس

«الطيب» يبحث مع رئيس مجمع علماء الصومال سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. وورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

مستقبل وطن يعلن دعمه لخوض الرئيس السيسي سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة

بينها «اللغات».. اعرف أقسام كليات الآداب عشان تختار منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فيديو

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ