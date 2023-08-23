رئيس جنوب أفريقيا: الشراكة بين دول بريكس رمز لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع

‏قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال كلمته في قمة بريكس، نحن نتعاون مع إفريقيا بشكل عميق وملتزمون بهذا العمل، ونحن نعمل لتوسيع التعاون التجاري وتقديم الخدمات الجيدة في أفريقيا لتكون قادرة على التنافس المتساوي مع الخدمات والمنتجات الأخرى، وبهذا نحن نرى إمكانية فتح الأسواق الإفريقية وخلق الإمكانيات للدول الإفريقية ودول مجموعة بريكس أيضا، مؤكدا أن الشراكة بين دول بريكس رمز لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.

‏وتابع رئيس جنوب أفريقيا أن دول العالم أجمع تواجه التغيرات في المناخ ونحن يجب علينا بذل الجهد للانتقال إلى المستقبل العادل ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف المختلفة في الدول المختلفة، ووفقا لهذا الهدف فإن دول بريكس يجب أن تقدم الاهتمام للجنوب العالمي لدعم أجندة المناخ لمصلحة التقدم العالمي