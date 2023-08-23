عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس ساخن على أغلب الأنحاء.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

‏عرض برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "آية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس.

txt

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

txt

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الجو خلال الفترة المقبلة


وقالت الإعلامية أية جمال الدين،: ‏‏تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على أن يكون شديد الحرارة على جنوب ‏سيناء وجنوب الصعيد بينما سيكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشافت أن توقعات اليوم، تشير إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم؛ مما يزيد من الشعور بحرارة الجو، كما أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق.

 

وإليكم بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 25
الإسكندرية 31 - 24
الإسماعيلية 35 - 24
الغردقة 39 -29
أسوان 44 - 28
شرم الشيخ 40 - 30
بني سويف 35 - 24

درجات الحرارة طقس الأرصاد أخبار حالة الطقس درجة حرارة اليوم إرتفاع فى درجة الحرارة أخبار حالة الجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

صعود كبير في أسعار النفط وسط حالة من المخاوف والترقب

سر بكاء هيا الشعيبي لحظة إعلان حملها الخامس

3 شروط.. جلسة حاسمة بين بيريرا رئيس لجنة الحكام واتحاد الكرة

الإسكان: الإعداد لطرح 2530 قطعة أرض مميزة بـ14 مدينة جديدة للمصريين بالخارج

إجراءات مرتقبة لـ إزالة مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد| تفاصيل

قبل انطلاقها غدا .. قواعد يجب الاطلاع عليها بمرحلة تقليل الاغتراب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ