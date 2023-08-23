طقس ساخن على أغلب الأنحاء.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

‏عرض برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "آية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس.



وقالت الإعلامية أية جمال الدين،: ‏‏تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على أن يكون شديد الحرارة على جنوب ‏سيناء وجنوب الصعيد بينما سيكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشافت أن توقعات اليوم، تشير إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم؛ مما يزيد من الشعور بحرارة الجو، كما أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق.

وإليكم بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

الإسماعيلية 35 - 24

الغردقة 39 -29

أسوان 44 - 28

شرم الشيخ 40 - 30

بني سويف 35 - 24