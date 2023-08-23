درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً ، ليصبح الطقس معتدل رطب ليلاً على كافة الانحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 23

الإسكندرية 32 - 23

الإسماعيلية 37 - 22

الغردقة 41 -30

أسوان 47 - 31

سوهاج 43 - 26

المنيا 39- 24