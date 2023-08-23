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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقر عند مستوى 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات عن الفائدة

صدى البلد

ارتفع الذهب اليوم حيث ساعد تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

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و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه بحلول الساعة 0324 بتوقيت جرينتش، أضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 1900.09 دولار للأوقية (أنصة)، مبتعدًا أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي, كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولارًا.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد أرتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 23.49 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.04 دولارًا، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولارًا.

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