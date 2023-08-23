الصحة العالمية تشيد بتخصيص يوم خلال مؤتمر COP28 لأزمة المناخ والصحة

أثنت منظمة الصحة العالمية، على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص يوم خلال انعقاد مؤتمر COP28 لأزمة المناخ والصحة، واصفة إياه بالقرار التاريخي، وسيوفر الاهتمام المطلوب لمعالجة هذا التهديد ذي الأهمية العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، على حسابه الشخصي على موقع إكس “تويتر سابقا”:" إنه أجرى محادثات بناءة مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، حول مشاكل المناخ والصحة ، وكذلك التحديات الخطيرة التي تواجه الصحة العامة التي يمثلها تغير المناخ الآن".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية :"أثنيت على الدكتور الجابر لقيادته وتعاونه في لحظة تاريخية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ".