عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تشيد بتخصيص يوم خلال مؤتمر COP28 لأزمة المناخ والصحة

سلطان الجابر ودمير
سلطان الجابر ودمير منظمة الصحة العالمية

أثنت منظمة الصحة العالمية، على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص يوم خلال انعقاد مؤتمر  COP28 لأزمة المناخ والصحة، واصفة إياه بالقرار التاريخي، وسيوفر الاهتمام المطلوب لمعالجة هذا التهديد ذي الأهمية العالمية.

COP28 يعلن تفاصيل برنامج الموضوعات المتخصصة والأحداث الرئيسية

رئاسة COP28 تدعو لتكاتف الجهود العالمية لإجراء التصحيح الجذري لمسار العمل المناخي

خبير طاقة عالمي: COP 28 فرصة أمام الحكومات للتوصل إلى صفقات مناخية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، على حسابه الشخصي على موقع إكس “تويتر سابقا”:" إنه أجرى محادثات بناءة مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، حول مشاكل المناخ والصحة ، وكذلك التحديات الخطيرة التي تواجه الصحة العامة التي يمثلها تغير المناخ الآن".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية :"أثنيت على الدكتور الجابر لقيادته وتعاونه في لحظة تاريخية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ".

 

COP28 منظمة الصحة العالمية الامارات المناخ التحديات الخطيرة الآثار الصحية لتغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

موضوعات متعلقة

COP28 يعلن تفاصيل برنامج الموضوعات المتخصصة والأحداث الرئيسية

رئاسة COP28 تدعو لتكاتف الجهود العالمية لإجراء التصحيح الجذري لمسار العمل المناخي

ترشيحاتنا

فيوتشر تحت الحصار| بوبو يكشف المستور.. وشكوى ثلاثي الأهلي في اتحاد الكرة

أحمد شيبة يؤدي عمره على روح والدته الراحلة| شاهد

كمل مهمتك وإنجازاتك.. مستقبل وطن يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2275 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ