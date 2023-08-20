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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر وهذه قيمة الجنيه الذهب الآن

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب اليوم الاحد  20-8-2023، بالتزامن من هدوء سعر الذهب عالميا.

 وكانت أسعار الذهب عالميا، قد ارتفعت من أدنى مستوياته في خمسة أشهر بالامس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

تشهد أسعار الذهب  في مصر بشكل تراجع تدريجي وسجل سعر الذهب انخفاض بنحو 35 جنيها خلال اليومين الماضيين.

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وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 2250 جنيها مقارنة بـ 2285 جنيها للجرام.

وبالأمس، ارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على انخفاض آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، وأنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 1.27%.    

 يشهد سوق الذهب تذبذبا خلال الفترة الحالية، حيث ترتفع الاسعار وتنخفض بشكل مفاجئ، ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب الاحد 20-8-2023 لجميع الأعيرة الذهبية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 2250 جنيهًا.

يستمر الذهب في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي،

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 20-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الان 2250  جنيها ، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 جنيها ، شراء 2,571 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 جنيها ، شراء 2,250 جنيها.

 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,537 شراء 2,571
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,326 شراء 2,357
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,220 شراء 2,250
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,903 شراء 1,929
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,480 شراء 1,500
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,269 شراء 1,286
الاونصةبيع 78,905 شراء 79,971
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,760 شراء 18,000
الكيلوبيع 2,537,143 شراء 2,571,429

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 جنيها ، شراء 1,929 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 جنيها، شراء 18,000 جنيه.

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