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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عائد 134% .. طرح شهادة ادخار سباعية بفائدة خيالية| تفاصيل

صدى البلد

طرح بنك فيصل الاسلامي شهادة إدخار سباعية بعائد تراكمي متغير يصل إلى ١٩,٢٥ %، وبعائد مجمع  يصل إلى 134% بعد انتهاء مدة الـ 7 سنوات.

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شهادات الإدخار السباعية ( نماء ) ذات العائد المجمع

- شهادة نماء ــ شهادة إسمية وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية .

- مدة الشهادة (7) سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار) .

- تصدر الشهادة بفئة(1000) جنيه مصري ومضاعفاتها.

- حق الشراء مكفول للمصريين والعرب والاجانب بدون حد أقصي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات يجوز الشراء بأسماء الغير والقصر

سعر العائد على شهادة الادخار

- يبدأ احتساب العائد اعتباراً من اول شهر الاصدار ولا يتم صرف العائد وانما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي وهكذا حتي نهاية اجلها مما يعمل علي زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.

- نظراً لثبات واستقرار الموارد المالية لتلك الشهادات فإنه يتم توجيهها لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل تدر عوائد مرتفعة بما يعطي ميزة لأصحاب هذة الشهادات في الحصول علي معدل عائد أعلي من الأوعية الأدخارية الأخري.

- يجوز لصاحب الشهادة الحصول علي (50%) من العائد المجمع لها بعد مضي (4) سنوات ،كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء.

- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادة وبالشروط والاوضاع المتعارف علها في هذا الشأن.

- لصاحب الشهادة الاستفادة من فرص اداء العمرة في السحب الذي يجرية البنك مرتين في العام على الا يقل الرصيد عن 5000 جم.

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