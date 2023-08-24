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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب .. تحرك جديد بعيار 21 |فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة.

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضة .

في البداية قال ماهر محروس احد تجار الذهب بشارع شبرا: الذهب اليوم ارتفه مقارنة بأمس موضحا أن الفترة الحالية تشهد حالة من التذبذب في اسعار الذهب، مشيرا الى ان حركة البيع والشراء متوسطة علي السبائك الذهبية والجنيهات الذهب في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة .

وأشار محروس إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 هو 2630 و عيار 21 هو2280جنيها وعيار 18 هو1963 جنيها والجنيه الذهب18350موضحا أن الجنيه الذهب انخفض ألف جنيه ويزن 8 جرامات عيار 21 .

واشار محروس ان حركة البيع والشراء ضعيفة في الوقت الحالي مقارنة بالاوقات السابقة سوأ كانت سبائك جنيهات ذهبيه او مشغولات ذهب.

https://fb.watch/mC1FMCVp5c/?mibextid=9R9pXO

 

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