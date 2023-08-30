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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت سوق أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا في محلات الصاغة بعد ما سجلت قفزة قوية الأيام الماضية، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 الآن والذي يبحث عنه الغالبية من المصريين لشراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم عيار 18  

وهبطت أسعار الذهب اليوم  مجددا، إذ هبط سعر الجرام من عيار 18 الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة عند شراء المشغولات الذهبية إلى أقل من 900 جنيه ، ليبدأ سعره من 1,886  جنيهًا فقط بعد ما سجل 2500 جنيه أو يزيد في شهر 4 الماضي.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 

وعن أكثر ما يبحث عنه الآلاف من الراغبين في بيع أو شراء المعدن الثمين، هو سعر الجرام من عيار 21 الآن والذي سجل بداية من 2200 جنيه بعد نحو 2400 جنيه قبل أيام قليلة شهدت المعدن فيها قفزة مفاجئة، ويكون سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 نحو  1,257 جنيها.

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1000 جنيه 

وتراجع سعر المعدن اليوم ، ليسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، هبوطا بنحو 1000جنيه ليبدأ اليوم من 17,600  جنيه بدلا من 18560 قبل أيام.

سعر الذهب مباشر في مصر 

ويعتبر سعر الذهب الآن لحظة بلحظة، محل اهتمام المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,537 جنيهًا.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,220 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,903 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,480  جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 17,600  جنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، ارتفاعا جديدا إذ وصل سعرها إلى  1,936.59 بحلول الساعة 03:20 بتوقيت جرينتش بعد 1920 دولارًا أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

 

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