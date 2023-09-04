400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية، فبعد أن هبط سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في مصر إلى أقل من 2200 جنيه عاود الارتفاع مجددا.

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سعر الذهب اليوم في مصر

ويبحث الكثير عن سعر الأصفر اليوم في مصر، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1907 جنيهات بعدما لامس الـ 1800 جنيه في وقت سابق ، فيما سجل عيار 22 اليوم في مصر 2,331 جنيها للشراء بدون مصنعية.

الذهب

400 جنيه

وزاد سعر الجنيه الذهب بقيمة تزيد على 400 جنيه ، إذ وصل اليوم إلى نحو 17,640 جنيه كأقل سعر مقارنة بنحو 17200 جنيه، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه بنحو 4760 جنيها، لكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب مباشر في مصر

سعر الذهب الآن ، محل اهتمام المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,543 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,225 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,907 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,483 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 17,640 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

أما سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، فشهدت زيادة جديدا إلى 1940 دولارا بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش بعد 1937 دولارا، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

ويهتم المقبلون على شراء الذهب سواء المشغولات والسبائك بكافة أوزانها ، بالبحث عن أسعار الذهب عيار 21 فى مصر بالمصنعية، وكذلك 24 لشراء السبائك خاصة.

الذهب

ويتم حساب سعر المصنعية بكل سهولة، إذ يضيف التاجر بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها فقط.

وفي حال شراء السبائك فتنقسم أسعار مصنعيتها الى قسمين، سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو يبدأ من 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.

