عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية، فبعد أن هبط سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في مصر إلى أقل من 2200 جنيه عاود الارتفاع مجددا.

 

موضوعات مشابهة:

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب اليوم الأحد

ارتفاع عقود الذهب عند التسوية مسجلة مكاسب أسبوعية

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

الذهب يتجاوز 1940 دولارا في المعاملات الفورية

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

سعر الذهب اليوم في مصر 

ويبحث الكثير عن سعر الأصفر اليوم في مصر، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1907 جنيهات بعدما لامس الـ 1800 جنيه في وقت سابق ، فيما سجل عيار 22 اليوم في مصر 2,331 جنيها للشراء بدون مصنعية.

الذهب 

400 جنيه 

وزاد سعر الجنيه الذهب بقيمة تزيد على 400 جنيه ، إذ وصل اليوم إلى نحو 17,640 جنيه كأقل سعر مقارنة بنحو 17200 جنيه، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه بنحو 4760 جنيها، لكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب مباشر في مصر 

سعر الذهب الآن ، محل اهتمام المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,543 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,225 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,907 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,483 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 17,640 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

أما سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، فشهدت زيادة جديدا إلى 1940 دولارا بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش بعد 1937 دولارا، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

ويهتم المقبلون على شراء الذهب سواء المشغولات والسبائك بكافة أوزانها ، بالبحث عن  أسعار الذهب عيار 21 فى مصر بالمصنعية،  وكذلك 24 لشراء السبائك خاصة.

الذهب 

ويتم حساب سعر المصنعية بكل سهولة،  إذ يضيف التاجر بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها فقط.

وفي حال شراء السبائك فتنقسم أسعار مصنعيتها الى قسمين، سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو يبدأ من 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.
 

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم بمصر سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

من غير ولا جنيه|الحكومة تعلن مفاجأة سارة بشأن مصاريف المدارس لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

الجرام يسجل 1,877.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

رسمياً الآن تحت 1900 جنيه.. الذهب يواصل التراجع وهذا سعر عيار 21

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الجرام يسجل 1900 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

تذبذب سعر الذهب في مصر وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الأهلي يعرض مليون ونصف دولار لتمديد عقد معلول

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

لا تغادروا منازلكم.. أمطار غزيرة تضرب أسبانيا وتحذيرات عاجلة من السلطات

استمرار صرف معاش سبتمبر من بنك ناصر |اعرف موعد الزيادة الجديدة

علي جمعة: 6 كلمات لا توجد قوة مؤثرة مثلهم في الكون

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 طرق لخفض الأنسولين في الجسم| تعرف عليها

تسبب التسمم.. 5 أطعمة احذر من تسخينها

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

بالأحمر القصير.. منى زكي تظهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ