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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف يوميا عن  أسعار الذهب الآن في مصر الذي تراجع بعد موجة ارتفاع  قفز خلالها المعدن نحو 2400 جنيه للجرام من عيار 21 الأشهر والأكثر انتشارا مع عيار 18 في مصر، المحبب عند شراء المشغولات.

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الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

600 جنيه

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 600 جنيه من أعلى سعر سجله في إبريل الماضي ليبدأ اليوم من 2195 جنيها بعد 2850 جنيها بتراجع يزيد عن 600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فهبط إلى أقل من 1900 جنيه رسمياً في محلات الصاغة المختلفة، إذ سجل اليوم 1,881 جنيها كأقل سعر في السوق.

الذهب 

سعر الذهب مباشر في مصر 

ونقدم لكم اليوم  سعر الذهب الآن ، للمقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويشمل جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد، 2,531 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2,215 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأحد، من عيار 18: 1,899 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: 1,477 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع : 17,560 جنيها.
الذهب 

سعر أوقية الذهب عيار 24

أما سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، فشهدت تراجعا جديدا إلى 1937 دولارا بحلول الساعة 03:37 بتوقيت جرينتش بعد بعد 1,945.76 دولارًا أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

الذهب اليوم الأحد 

كما يهتم المشترين بالبحث عن أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الآن ، وكذلك عيار 18 في محلات الصاغة، فيما تراجع سعر المعدن في مصر بشكل ملحوظ ، ويكون سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 نحو 1,254 جنيها.

الذهب 

الذهب الآن في مصر 

وضمن سعر الذهب اليوم في مصر  سجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، تراجعا بدءا من  17,560 بعد أن سجل نحو 18200 جنيه قبل أيام ، فيما سجل 22400 كأعلى سعر بدون مصنعية في إبريل الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

وتعتبر أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية خاصة  الراغبون في الشراء وليس البيع،  خاصة عيار 21 وعيار 24 لشراء السبائك والمشغولات، أكثر ما يبحث عنه الراغبون في الشراء.

ويضيف التاجر بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها فقط.

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