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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير في محلات الصاغة في الجرام منذ الخميس الماضي.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا  2195 جنيه للبيع و2215 جنيه للشراء.

الذهب يتجاوز 1940 دولارا في المعاملات الفورية

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

ووصل سعر 24 الأعلي انتشار نحو 2509 جنيه للبيع و2531 جنيه للشراء.


وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1881 جنيه للبيع و 1899 جنيه للشراء.


وسجل سعر عيار 14 نحو 1463 جنيه للبيع و1477 جنيه للشراء.
وبلغ أونصة الذهب 78.2 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء
ووصل سعر الجنيه الذهب 17.5 ألف جنيه للبيع و17.72 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر الكيلو الذهب 2.51 مليون جنيه للبيع و 2.531 مليون جنيه للشراء.

البورصة في اسبوع


أغلقت أسعار الذهب المحلية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض في ظل تراجع الطلب على الذهب المحلي .

وافتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2210 جنيهات للجرام،  بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 2215 جنيه للجرام ليشهد انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2.6% ويفقد 60 جنيه من قيمته مسجلاً أدنى مستوى خلال الأسبوع عند المستوى 2200 جنيه للجرام.

وحاول الذهب خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام، وفي حالة كسره بشكل ناجح وبزخم قوي سيدفع الأسعار إلى الهبوط بشكل أكبر وصولاً للمستوى 2150 ومن بعده المستوى 2130 جنيه للجرام.

انخفاض الأسعار سيدفع حائزي الذهب في مصر  إلى البيع خوفاً من حدوث المزيد من التراجعات في الأسعار بشكل يسبب لهم خسائر، وهو ما سيعمل على زيادة المعروض من الذهب وسيدفع السعر إلى المزيد من التراجع.

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