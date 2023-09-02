إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن أسعار الذهب والدولار

أسعار الدولار محليا، مازالت تشهد استقرارا فى البنوك العاملة فى مصر للشهر الخامس علي التوالي دون أي ارتفاعات.باستثناء البنك المركزي.

__

وسجل سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع ..

وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



وساعد انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى على تخفيف الضغط على الدولار و تراجع سعره بقوة في السوق الموازية إلى 39 جنيها بعدما كان 43 و44 جنيها.



وقال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فى تصريحات تليفزيونية إن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد فهو سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

ونوه ان تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.



وأوضح أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

ويعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، وهو ما سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.



وكشف الإعلامي محمد علي خير،عن أن مصر لديها فرصة قوية في إعادة قوة الجنيه المصري من جديد مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة القوية من خلال التواجد في مجموعة البريكس والتي انضمت مصر لها في الفترة الأخيرة.

وقال إن حل الأزمة الاقتصادية في مصر لن يأتي من الخارج، بل يجب أن تُحل من الداخل نفسه، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية



ويجب على رئيس الوزراء العمل على المشروعات والمصانع المتوقفة و إعادة إحيائها من جديد، مع تخارج الحكومة من عدد من الأنشطة الاقتصادية لفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل، وهو ما يحدث في الوقت الحالي.

وأوضح أن زيادة الإنتاج وحل مشاكل التصنيع، والاستثمار، هو ما يساعد في حل الأزمة الاقتصادية، مع زيادة الصادرات وأن انضمام مصر لمجموعة البريكس فرصة عظيمة لزياده الصادرات المصرية،وهو ما سيعود على الدولار والعملة المصرية، فالبريكس سوق مفتوح أمام مصر لتصدير كل ما لدينا والقادرين على تصديره.



وتمنى أن يكون لدينا الفترة المقبلة خطة نعمل من خلالها على التصدير، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية". حيث ان صادرات مصر هذا العام تراجعت ويجب أن يكون هناك وقفة حول أسباب تراجع الصادرات خلال الفترة المقبلة.



وكشف عن أن حل الأزمة الاقتصادية يأتي حينما تعود المصانع المتوقفة للعمل من جديد، وتسخير القوة العاملة الهائلة في مصر لصالح الدولة .



وإذا حدث ذلك سنرى الدولار بيتراجع ويهبط من جديد ، ومن الممكن أن تجد الدولار بـ 20 جنيها وبـ 15 جنيه اوبـ 10 جنيهات، وممكن بـ 5 جنيهات ايضا، ولكن لن يحدث ذلك الا من خلال الشغل وزيادة الصادرات، فكلما حصلنا على دولارات نضعها فى البنك المركزى وسنجد أن الجنيه سيقوى أمام الدولار".



وكان قد اعلن البنك المركزي ، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين ،وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي

وقال البنك المركزي ان ، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وصل الى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي

فالاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج و عوائد قناة السويس و السياحة.



ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.



وقررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.



من ناحية أخرى أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالى 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة ب 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي الى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

ووصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية الى 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ب 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.

وصلت ودائع القطاع الخاص الي 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023.



وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %

وتصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022، 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012 ومما دعم الجنيه ايضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحاليه، بزيادة 35 % عن العام السابق، وذلك حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة والذي أدى الى استقرار سعر الدولار في البنوك

كما دعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية،خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وهو ما خفف حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار مع توقعات بارتفاع إيرادات السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.



وعن أسعار العملات العربية والأجنبيه

سجل سعر اليورو 33.63 جنيه للبيع، و 33.52 جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 39.20 جنيه للبيع، و39.7 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي 100.38 جنيه للبيع، و100.3 جنيه للشراء.



والآن نأتى للذهب والذى شهد انخفاضات كبيرة فى الأسعار خلال الفتره الاخيره، وهو يعد فرصه جيده للراغبين فى الشراء فأسعار الذهب تواجه منذ بداية شهر اغسطس حالة تراجع حادة خاصة أن سعر الجرام 21 قد تخطي فى الشهر الماضي حوالي 2500 جنيها



وقررت الحكومة اعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمده 6 أشهر ما أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية قامت مصلحة الضرائب بوضع مثال توضيحي للماموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات وقالت ان قيمة المصنعية علي جرام الذهب تبلغ 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي 16 ألف جنيه .

ويتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% وبذلك تكون قيمة الضريبه 2240 جنيها علي المشغول الذهبي.



أسعار أعيرة الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث كالتالى، مع العلم انه يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب



سعر جرام الذهب عيار 24، 2537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيها.

