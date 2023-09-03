5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب اليوم الأحد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية فى مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 .



قال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2215 جنيهًا، واستقر عند مستوى 2210 جنيها ، بينما سجلت الأوقية نحو 1940 دولارًا.



سجلت الأوقية على ارتفاع بقيمة 50 دولارًا، وبنسبة 2.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أول أمس الجمعة بينما يتجه الذهب بالأسواق المحلية لإغلاق تعاملات الأسبوع أمس السبت على تراجع بقيمة 40 جنيهًا، وبنسبة 1.8%.

أضاف "كامل " أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيها ، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

لفت كامل، إلى ثبات في سعر الصرف الرسمي للدولار عند 30.90 جنيه منذ أشهر.