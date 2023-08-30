عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب سعر الذهب في مصر وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب محدود على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، بعد فترة من الاستقرار فى سعر الذهب.

وتحركت أسعار الذهب صعودا وهبوطا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إلى أن استقر سعر الذهب عيار 21 عند 2225 جنيه للجرام.

 

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تحركات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة التضخم، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1914 دولار للأونصة أقل بمقدار 2 دولار عن سعر الافتتاح، يأتي هذا بعد أن نجح الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% لتستقر التداولات فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

خطاب رئيس الفيدرالي في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة الماضية حمل إشارات أن الفيدرالي قد ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة جديدة في أسعار الفائدة للعمل على تهدئة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي عند 2%.


 

 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاربعاء 30-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الان 2225  جنيها ، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2549 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2225 جنيها للشراء 2205 جنيها للبيع.

 

أسعار الذهب اليوم 

 

وتشير التوقعات إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمي إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضاً بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

وساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.

أيضاً صرح رئيس البورصة السلعية أنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وترى جولد بيليون أن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرص تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريحا أعضاء الشعبة العامة للذهب.


 

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1911 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.840 جنيها.

 

الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب مصر أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

صعود مفاجئ.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

الإحصاء: 18.7% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال 2022

أكثر من تعداد دول.. التعبئة والإحصاء يكشف عدد اللاجئين في مصر

المركزي للتعبئة والإحصاء: فعلنا نظاما جديدا يحدد بيانات دقيقة لهجرة اليد العاملة

معهد التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا لطالبات كلية البنات

%1.43 انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيـو 2023

ترشيحاتنا

إيرلينج هالاند يخلف محمد صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

تذبذب سعر الذهب في مصر وهذه قيمة عيار 21 الآن

أخبار التعليم| «التعليم العالي» تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط.. إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وتفتح باب التقديم فيها

تأهبا لـ إعصار إداليا.. البحرية الأمريكية تخلي السفن والطائرات من ولاية فلوريدا

موسم كله خناقات.. إعلامي يكشف تفاصيل صادمة بشأن أزمة الأهلي مع الجبلاية

إعلان حالة الطوارئ بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية تأهبا لـ إعصار إداليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ